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МИД России официально подтвердил гибель журналистов в ЦАР

Происшествия

Российские дипломаты окажут всё необходимое содействие семьям погибших

Москва, 31 июля 2018, 22:01 — REGNUM  МИД России подтверждает гибель в Центрально-Африканской Республике журналиста Орхана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и режиссёра Александра Расторгуева. Соответствующее сообщение распространила вечером 31 июля пресс-служба ведомства.

По сведениям российских дипломатов, журналисты погибли 30 июля недалеко от населённого пункта Сибю, расположенного в 300 километрах севернее столицы страны — города Банги. Отмечено, что при себе у них были только журналистские удостоверения. В настоящее время их тела уже доставлены в Банги.

«Сотрудники нашей дипмиссии находятся в тесном контакте с местными правоохранительными органами и правительственными структурами на предмет выяснения всех обстоятельств гибели российских граждан и проведения мероприятий по отправке тел на Родину», — отметили в МИД.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова также сообщила, что МИД окажет всё необходимое содействие родственникам погибших.

Ранее СМИ со ссылкой на «Центр управления расследованиями», подконтрольный Михаилу Ходорковскому, сообщили, что журналисты работали в ЦАР над съёмкой документального проекта, посвящённого частной военной компании «Вагнер». По предварительным данным, они были убиты неизвестными боевиками на блокпосту в районе Банги.

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