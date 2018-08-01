МИД РФ: погибшие в ЦАР журналисты въехали в страну как туристы

Москва, , 12:05 — REGNUM Журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, убитые накануне в Центральноафриканской республике (ЦАР), въехали в страну в качестве туристов. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, точных данных о цели визита погибших журналистов на территорию ЦАР у МИД на сегодняшний день нет. Захарова также отметила, что российское посольство занимается вопросом транспортировки тел погибших на родину.

Ранее сообщалось, что посольство РФ в ЦАР не было поставлено в известность о работе российской съемочной группы на территории страны.

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля в 300 км от столицы ЦАР города Банги были найдены тела трех человек. Впоследствии оказались, что погибшие — Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль.

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