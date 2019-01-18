В деле Карлоса Гона вскрылись новые факты о незаконных выплатах в €7,8 млн

Токио, , 10:27 — REGNUM Бывший глава франко-японского автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон получил неправомерные выплаты от совместного предприятия Nissan и Mitsubishi (Nissan-Mitsubishi B.V.). Как уточняется пресс-релизах этих компаний, речь идёт в общей сложности о сумме почти €7,82 млн.

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Этот факт обнаружился в результате внутренней проверки. При этом сообщается, что индивидуальный трудовой договор с NMBV Гон, вопреки требованиям, заключил без обсуждений с другими членами совета, пишет РИА Новости. Кроме того, он был подписан с неуполномоченным для этого лицом, а в Nissan-Mitsubishi B.V. не было принято никаких официальных процедур для осуществления выплат Гону.

При этом в японском концерне отметили, что результаты внутренней проверки не выявили каких-либо нарушений со стороны Карлоса Гона при управлении самой Mitsubishi.

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Как сообщало ИА REGNUM, бывший глава франко-японского автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон был задержан в Токио 19 ноября. Сначала бизнесмена обвинили в сокрытии доходов на сумму 8 миллиардов иен (почти 71 млн долларов). Затем ему предъявили ещё одно обвинение — в попытке переписать на предприятие личные потери от финансовых операций в размере свыше $16 млн.

В настоящее время Гон арестован и содержится в японской тюрьме.

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