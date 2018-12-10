Экс-главу Nissan обвинили в налоговых преступлениях

Токио, , 11:32 — REGNUM В адрес бывшего главы японского автоконцерна Nissan Карлоса Гона выдвинуты обвинения в сокрытии доходов на сумму 5 млрд иен (около $44 млн). Об этом сообщает 10 декабря Kyodo.

Отмечается, что Гону и бывшему члену совета директоров автогиганта Грегу Келли были предъявлены ордера на продление ареста до 30 декабря 2018 года. 64-летнего Гона, которого считают человеком, спасшим Nissan от банкротства в 1990-х годах, арестовали 19 ноября по обвинению в нарушении финансового законодательства Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что экс-глава компании Карлос Гон отчитывался далеко не обо всех суммах, полученных им в виде вознаграждения за 2017 года.

Читайте также: Бывший глава Nissan утаил две трети своего вознаграждения — СМИ

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон и Абэ обговорят проблему с Renault-Nissan-Mitsubishi на G20