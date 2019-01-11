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Японские власти заподозрили экс-главу Nissan еще в одном преступлении

Экономика

Прокуратура Токио полагает, что он списал свои личные потери от финансовой деятельности, переложив их на концерн

Токио, 11 января 2019, 10:05 — REGNUM  В отношении бывшего главы японского автогиганта Nissan Карлоса Гона выдвинуты новые обвинения, сообщает 11 января агентство Kyodo.

По данным издания, прокуратура Токио заподозрила крупного бизнесмена в том, что в 2008 году он попытался списать свои личные потери от финансовой деятельности, переложив их на концерн. Отмечается, что речь идет о сумме около $16,7.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января стало известно, что допросы бывшего руководителя автокоцерна Nissan 64-летнего Карлоса Гона остановлены по причине болезни.

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