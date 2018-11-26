Mitsubishi уволил Карлоса Гона с поста председателя совета директоров

Токио, , 13:54 — REGNUM Совет директоров японского автоконцерна Mitsubishi принял решение уволить Карлоса Гона с поста председателя, сообщает 26 ноября AFP.

Отмечается, что соответствующее решение было принято на заседании руководства автоконцерна.

Напомним, бывшего председателя совета директоров и генерального директора альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона арестовали в Японии по подозрению в финансовых махинациях. Сообщалось, что будучи топ-менеджером он декларировал уменьшенный размер своих доходов и расходовал средства компании не по назначению.

Ранее совет директоров автоконцерна Nissan принял решение уволить Карлоса Гона с поста председателя совета директоров.

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