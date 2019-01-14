Власти Австрии готовят запрет ношения оружия в Вене — СМИ

Вена, , 16:06 — REGNUM В столице Австрии Вене может быть полностью запрещено ношение оружия, пишет газета Kurier 14 января.

В настоящее время Национальное управление полиции по поручению министра внутренних дел Австрии Херберта Кикля изучает вопрос о создании районов, где будет запрещено ношение оружия — такие зоны уже существуют в некоторых городах. Исполнительная власть планирует ввести запрет в районах Пратерштерн и Треппельвег.

Однако офис мэра Вены Михаэля Людвига считает такую меру «непонятной». Мэрия уже обратилась к Национальной полиции с требованием объявить всю территорию Вены свободной от оружия зоной. Мэрия называет приоритетом жизнь и здоровье жителей и гостей города.

Рассматривается запрет не только оружия, но и предметов, которые могут быть использованы в качестве такового в экстренных ситуациях. Запрет не коснется людей, чей профессиональный долг — иметь при себе оружие при исполнении служебных обязанностей.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в центре Вены произошло три громких преступления с использованием оружия. Грабитель банка ранил в ногу сотрудника охраны, скрываясь с места преступления; а перед рождественскими праздниками неизвестный расстрелял двух членов балканского мафиозного клана на территории ресторана. 27 декабря двое злоумышленников ограбили католический храм, избив священнослужителя и похитив пистолет из сейфа.