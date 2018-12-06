В Вене произошло ограбление банка с уличной стрельбой

Вена, , 13:36 — REGNUM Утром 6 декабря в столице Австрии Вене произошло ограбление филиала турецкого банка DenizBank, пишет 6 декабря газета Kronen Zeitung.

Вооруженный грабитель появился в отделении банка в 8 часов утра и потребовал наличных денег у двоих сотрудников. После этого он покинул банк, однако охрана начала преследование преступника. На соседней улице грабитель выстрелил в одного из преследователей, ранив его в бедро, и скрылся от погони на велосипеде.

Полиция оцепила весь район происшествия, по тревоге был поднят большой контингент полицейских. К поискам преступника привлечен вертолет.

Как сообщало ИА REGNUM, к декабрю министерство внутренних дел Австрии констатировало, что преступность в стране в сравнении с прошлым годом пошла на спад. Однако при этом возросло число изнасилований и других преступлений сексуального характера. 40% подозреваемых в совершении преступлений на территории Австрии имеют гражданство другой страны.

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