После стрельбы в центре Вены арестованы два человека

Вена, , 08:42 — REGNUM После стрельбы в ресторане в центре Вены австрийская полиция при помощи балканских коллег произвела два задержания. Однако наручники защелкнулись не на руках стрелка, а на двух его «мишенях», пишет газета Kronen Zeitung 23 декабря.

В результате стрельбы на территории ресторана Figlmüller погиб 31-летний Владимир Р. (Черногория), а 23-летний Стефан В. получил ранения в верхнюю часть туловища и в голову. Когда его состояние стабилизировалось, был произведен арест. Арестован также их 29-летний спутник, оставшийся невредимым.

Отмечается, что Стефан В. находился в розыске на международном уровне. Его отец и брат погибли в 1999 и 2015 годах в ходе бандитских разборок.

Как сообщало ИА REGNUM, стрельба в центре Вены произошла днем 21 декабря, в то время как в ресторане было много посетителей и туристов. Первоначально сообщалось о задержании злоумышленника, однако позже эта информация была опровергнута — его поиски продолжаются.

Полиция сразу исключила версию террористического акта. По версии следствия, стрельба была эпизодом борьбы двух преступных кланов, промышляющих наркоторговлей.

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