Напавшие на католический храм в Вене могли быть иностранцами — СМИ

Вена, , 08:55 — REGNUM Грабители, напавшие на католический храм в Вене, по-видимому, не являются коренными жителями Австрии, пишет газета Kronen Zeitung со ссылкой на представителя полиции.

«Оба мужчины говорят по-немецки, они имели иностранный акцент», — так описал налетчиков полицейский.

Уточняется, что пострадавшие от рук грабителей — священнослужители в возрасте от 56 до 68 лет. Четверо получили легкие ранения, пятый получил серьезные травмы головы, когда был избит нападавшим, будучи лежащим на земле.

Грабители вынесли ценности из церковного сейфа на неустановленную сумму, а также пистолет калибра 9 мм. Перед бегством они оставили пострадавших связанными с кляпами во рту.

Работающий вблизи от места происшествия свидетель рассказал полиции, что видел одного из подозреваемых в церкви за несколько дней до преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение произошло днем 27 декабря в районе Флоридсдорф. Основная версия полиции — нападение с целью ограбления, однако террористический мотив еще не исключен.

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