США грозят РФ санкциями, Киев — достичь стандартов НАТО: Радио REGNUM

Москва, 11 января 2019, 14:00 — REGNUM
- Вашингтон продолжит жёсткий курс санкций против Москвы;
- Евросоюз требует освободить граждан Украины;
- Киев вновь грозится достичь стандартов НАТО;
- В Британии сочли рубль недооцененной валютой;
- В Крыму обвалилась подпорная стена жилого дома.
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