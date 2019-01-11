Британские эксперты сочли рубль самой недооцененной валютой

Лондон, , 08:57 — REGNUM Исходя из анализа цен на фастфуд, стоимость российской национальной валюты на 70% ниже справедливого курса, полагают эксперты издания The Economist.

Отмечается, что к такому выводу экономисты пришли, проанализировав так называемый «индекс бигмака», гамбургера сети закусочных McDonald's, который готовится из одинаковых ингредиентов по всему миру.

Эксперты обратили внимание, что в России стоимость данного блюда составляет $1,65 (110 рублей), в то время как «бигмак» в США стоит $5,58 (373 рубля). Кроме того, к недооцененным валютам были отнесены украинская гривна, турецкая лира и аргентинский песо.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января стало известно, что Банк России понизил официальные курсы американского доллара и евро. Официальный курс доллара понижен на 2,39 рубля — до 67,08 рубля. Курс евро снижен на 2,55 рубля — до 76,9 рубля.

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