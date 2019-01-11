Порошенко грозится довести ВСУ до стандартов НАТО

Киев, , 04:45 — REGNUM Украинские вооруженные силы в 2020 г. будут соответствовать стандартам НАТО, заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает «Укринформ».

"В 2020 году Вооруженные силы Украины будут организованы и способны действовать полностью по стандартам НАТО согласно закону о национальной безопасности», — заявил Порошенко.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, нацеленность украинских властей на НАТО до сих пор не привела к включению Украины в альянс. Военный эксперт Олег Стариков в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что пока Украина внедрила лишь два процента стандартов НАТО.

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