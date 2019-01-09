Социолог пояснила причины высокого рейтинга Зеленского на Украине

Киев, , 09:07 — REGNUM Высокая популярность шоумена и актёра Владимира Зеленского, который намерен баллотироваться в президенты Украины, среди жителей страны говорит о разочаровании украинцев в политике и чиновниках. Об этом в эфире «Общественного телевидения» заявила директор аналитического фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина.

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Половина украинцев никогда бы не проголосовала за Порошенко — опрос

По её словам, высокий уровень поддержки Зеленского в президентских рейтингах является своеобразной попыткой голосования избирателей против всех кандидатов.

«Это свидетельствует о разочаровании людей в политике и политиках. По крайней мере в опросе это определенная реакция — хоть бы Зеленский, лишь бы не вы. Это определённым образом голосование против всех», — сказала Бекешкина.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 января 2019 года украинский актёр и шоумен Владимир Зеленский в передаче «Вечерний квартал» на телеканале «1+1» заявил о том, что он планирует баллотироваться в президенты Украины 31 марта. Позднее в видеообращении на странице в соцсети Facebook он предложил жителям Украины вместе написать его предвыборную программу, а потом найти пути решения всех проблем и воплотить их в жизнь.

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Зеленский — наш новый украинский президент

Напомним, президентская избирательная кампания началась на Украине 31 декабря. Первым документы для регистрации подал бывший министр экологии и природных ресурсов Игорь Шевченко, чьи шансы на победу оцениваются очень низко.

Добавим, что, согласно данным опроса центра «Социальный мониторинг» и Украинского института социальных исследований им. А. Яременко, проведённого на Украине с 16 по 22 декабря 2018 года, больше половины украинцев (51,9%) никогда бы не проголосовали за действующего президента страны Петра Порошенко.

Самым популярным кандидатом в президенты Украины оказалась Юлия Тимошенко, лидер «Батькивщины». На втором месте — комик Владимир Зеленский.

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