Зеленский может выйти во второй тур президентской гонки на Украине — опрос

Киев, , 18:52 — REGNUM Масштабные презентации позволяют депутату, лидеру партии «Батькищина» Юлии Тимошенко удерживать лидерство в президентском рейтинге. Об этом 14 ноября написал на своей странице в Фейсбуке директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков, комментируя последние данные соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), Центром имени Разумкова и социологической группой «Рейтинг».

"Пока лидером рейтингов является Юлия Тимошенко. Ей с рейтингом 21% удаётся его удерживать уже довольно длительный промежуток времени благодаря в том числе масштабным презентациям, но эта тенденция может не сохраниться из-за обеднения финансового и технологического ресурсов. Помимо этого, «усиление» её команды Анастасией Приходько явно не сыграло ЮВТ в плюс. Тем не менее Тимошенко пока сохраняет лидирующие позиции», — отметил Разумков.

Он считает, что украинский комик и шоумен Владимир Зеленский имеет хорошие шансы выйти во второй тур президентских выборов и потеснить действующего президента Петра Порошенко.

«Что значимо, действующего президента в рейтинге обогнал Владимир Зеленский. Судя по всему, он действительно намеревается пойти на выборы. Если ранее ключевой задачей было благодаря президентским выборам продемонстрировать свои политические амбиции и мобилизовать электорат, чтобы на парламентских показать хороший результат, то сегодня стратегические цели, похоже, поменяются, и он будет бороться за выход во второй тур. А выход во второй тур может принести много сюрпризов, сейчас у двойки Зеленский — Тимошенко разрыв около 3%», — добавил Разумков.

По его словам, коммунальный коллапс в некоторых городах Украины негативно отразился на рейтингах Порошенко.

«Рейтинг Порошенко на данный момент составляет 10%. Ввиду последних событий, а именно — коммунального коллапса в ряде городов Украины, его рейтинг спасать становится всё труднее, даже несмотря на попытки аккумулировать весь гнев на Гройсмане. Свой рейтинг президент пытается улучшить встречами с главами государств (хоть и незначительными, как на полях Форума мира во Франции) или достижениями на церковном поприще. Ну и последними заявлениями, о том, что он не подпишет бюджет, если там не будет полного покрытия всех необходимых затрат по субсидиям», — рассказал Разумков.

Он также усомнился в росте популярности внефракционного депутата, лидера партии «За життя» Вадима Рабиновича после его объединения с «Оппоблоком» в «Оппозиционную платформу — За життя».

«Довольно интересная картина наблюдается на оппозиционном фланге. После того как Евгений Мураев вышел из партии Вадима Рабиновича, он забрал с собой часть поддержки избирателей. А вот после «полуфейкового» объединения «За життя» и «Оппоблока» — рейтинга у Рабиновича не сильно прибавится, сейчас еще рано это обсуждать, так как исследования проводилось ранее этих событий. Конечно, нельзя на 100% говорить, что результат кампании очевиден, да и с учетом того, что выборы через 138 дней, конфигурация может значительно поменяться, однако, они довольно показательны в отношении работы потенциальных и реальных кандидатов», — подытожил Разумков.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября КМИС, Центр имени Разумкова и социологическая группа «Рейтинг» опубликовали результаты социсследования электоральных предпочтений украинцев. Так, в тройку лидеров потенциальных кандидатов в президенты Украины попали глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко с 20,7% голосов, актер Зеленский (11,4%), и действующий глава государства Порошенко (10,3%). При этом рейтинг экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко — 9,9%, лидера фракции «Оппозиционный блок» Юрия Бойко — 8,7%, лидера фракции Радикальная партия Олега Ляшко — 7,6%, певца Святослава Вакарчука — 5,5%.

При этом, в случае выхода во второй тур Зеленского и Тимошенко, последняя опередила бы соперника на 3%. В случае выхода во второй тур с Порошенко, Зеленский обошел бы действующего президента на 13%.

Наибольший антирейтинг продемонстрировал Порошенко — за него ни в коем случае не проголосовали бы 51,4% избирателей. На втором месте по этому показателю — экс-премьер Арсений Яценюк с 27,2%. На третьем — Тимошенко с 27,3%.Опрос провели среди населения Украины от 18 лет и старше, всего опросили 10 тыс. респондентов методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования — не более 1,0%.