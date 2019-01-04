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Половина украинцев никогда бы не проголосовала за Порошенко – опрос

Политика

«Опрос охватил всю территорию страны»

Киев, 4 января 2019, 02:15 — REGNUM  Больше половины украинцев (51,9%) никогда бы не проголосовали за действующего президента страны Петра Порошенко, сообщает УНИАН.

Согласно данным опроса, проведенного на Украине с 16 по 22 декабря 2018 г., у Порошенко высокий антирейтинг. По электоральной «популярности» он оказался только на пятом месте.

Самым популярным кандидатом в президенты Украины оказалась Юлия Тимошенко, лидер «Батькивщины». На втором месте — комик Владимир Зеленский. Проводившие опрос Центр «Социальный мониторинг» и Украинский институт социальных исследований им. А. Яременко сообщили:

«Если бы выборы президента состоялись на следующей неделе, уровень поддержки первой пятерки кандидатов был бы таким: Юлия Тимошенко — 13,4%, Владимир Зеленский — 10,8%, Юрий Бойко — 8,5%, Анатолий Гриценко — 8,1%, Петр Порошенко — 7,7%».

Отметим, проведенный опрос не касался Донбасса (который обычно украинские власти причисляют к «своей» территории). Президентские выборы на Украине состоятся 31 марта 2019 года. 31 декабря на Украине стартовала избирательная кампания.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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