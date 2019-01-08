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Зеленский о предвыборной программе: «Мы напишем ее вместе с людьми»

Политика

«Потом найдем пути решения всех проблем»

Зеленский о предвыборной программе: «Мы напишем ее вместе с людьми»
Цитата из х/ф «8 первых свиданий». реж Дэвид Додсон, Александр Маляревский. 2012. Россия
Владимир Зеленский

Киев, 8 января 2019, 16:41 — REGNUM  Актёр и шоумен Владимир Зеленский в видеообращении на странице в соцсети Facebook предложил жителям Украины вместе написать его предвыборную программу.

«Мы напишем ее (предвыборную программу) вместе с людьми, всей страной, — сказал Зеленский. — Потом найдем пути решения всех проблем, а затем воплотим их в жизнь».

Как передавало ИА REGNUM, 1 января 2019 г. украинский актер Владимир Зеленский в передаче «Вечерний квартал» на телеканале «1+1» заявил о том, что он планирует баллотироваться в президенты Украины 31 марта.

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