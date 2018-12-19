Суд Крыма уточнил меру пресечения одному из задержанных украинских моряков

Симферополь, , 17:14 — REGNUM Апелляции защиты украинских моряков, незаконно пересекших российско-украинскую государственную границу 25 ноября 2018 года, начал рассматривать Верховный суд Крыма 19 декабря. Планируется рассмотреть ходатайства по мере пресечения пяти арестованных граждан Украины, которые в настоящее время содержатся в московском СИЗО.

В частности, суд уточнил меру пресечения для одного из задержанных украинских моряков — Владимира Варимеза, сообщил «Крыминформ». Решением суда первоначально он был отправлен под стражу до 25 января 2019 года. 19 декабря суд изменил ему срок содержания под стражей до 24 января. В остальном апелляционная жалоба адвокатов оставлена без удовлетворения.

По теме: Задержанных украинских моряков переводят из Керчи в СИЗО Москвы

«Без злого умысла»: сотрудник СБУ отрицает свою вину перед Россией

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября в Черном море в районе Керченского пролива российские пограничники задержали и доставили в керченский порт три корабля ВМС Украины, экипажи которых грубо нарушили границу РФ. 27−28 ноября Киевский районный суд Симферополя вынес решения о заключении под стражу сроком на два месяца всех задержанных украинских моряков — всего 24 человека.