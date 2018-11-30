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Задержанных украинских моряков переводят из Керчи в СИЗО Москвы

Политика

Ранее офицеры были арестованы на два месяца по решению суда

Симферополь, 30 ноября 2018, 09:42 — REGNUM  Расследовать дело о нарушении государственной границы РФ тремя кораблями ВМС Украины будут следователи из Москвы. В настоящее время задержанных в Керченском проливе украинских морских офицеров переводят в один из следственных изоляторов столицы. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Республике Крым Людмила Лубина.

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«Командный состав переводят в Москву», — цитирует ТАСС слова омбудсмена.

Лубина добавила, что их дела будет вести большая группа следователей.

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Как сообщало ИА REGNUM, российские пограничники задержали в Керченском проливе три корабля ВМС Украины. Суда незаконно нарушили госграницу с РФ и совершали опасные манёвры в территориальных водах России. Пограничники были вынуждены открыть огонь. В результате ранения получили три моряка. Артиллерийские бронекатера «Бердянск» и «Никополь» и рейдовый буксир «Яны Капу2» были доставлены в Керчь.

28 ноября постановлением Киевского районного суда Симферополя 24 человека — члены экипажей всех трёх кораблей — были взяты под стражу. Под арестом военные останутся до 25 января 2019 года.

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Провокация ВМС Украины в Керченском проливе и ее последствия
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