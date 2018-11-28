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«Без злого умысла»: сотрудник СБУ отрицает свою вину перед Россией

Политика

По его словам, украинские военные незаконно вторглись в территориальные воды РФ «без агрессии»

Симферополь, 28 ноября 2018, 16:08 — REGNUM  Арестованный 28 ноября в Крыму сотрудник украинских спецслужб Андрей Драч заявил в суде, что фактически случайно пересёк российскую границу в Керченском проливе, «без злого умысла и какой-либо агрессии», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Я не нарушал закон Российской Федерации по пересечению границы. Я узнал об этом только когда уже зашли в территориальные воды, когда уже начались радиоэфиры. Только тогда я понял, что это всё случилось. Я не имел злого умысла либо какой-то агрессии», — отметил во время своего выступления Андрей Драч.

Как сообщало ИА REGNUM, суд не счёл доводы обвиняемого убедительными и так же, как и остальных моряков отправил Драча на два месяца в СИЗО.

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