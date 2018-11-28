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Все моряки ВМС Украины, участвовавшие в крымской провокации, арестованы

Политика

За два дня симферопольский суд завершил процедуру определения меры пресечения для провокаторов

Все моряки ВМС Украины, участвовавшие в крымской провокации, арестованы
Дарья Антонова © ИА REGNUM
СИЗО

Симферополь, 28 ноября 2018, 17:43 — REGNUM  Киевский районный суд Симферополя завершил рассмотрение вопроса о мере пресечения для всех 24 моряков, которые были ранее задержаны пограничниками за незаконное вторжение в зону территориальных вод России.

«Все задержанные рядовые, офицеры, а также сотрудник службы безопасности Украины заключены под стражу на два месяца и будут содержаться в симферопольском СИЗО», — отметил представитель суда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что инцидент в Керченском проливе с кораблями ВМС Украины, безусловно, является провокацией.

По теме: Путин: Инцидент в Чёрном море, безусловно, провокация

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Провокация ВМС Украины в Керченском проливе и ее последствия
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