ДНР: ВСУ начали минирование автомобильных дорог к югу от Донецка

Донецк, , 18:40 — REGNUM Вооружённые силы Украины начали минирование автомобильных дорог в подконтрольных Киеву населённых пунктах Донбасса. Об этом 12 декабря заявил начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов со ссылкой на разведывательные данные.

«В свете подготовки к наступлению на мариупольском направлении украинские силовики уже третью ночь минируют отдельные участки автомобильных дорог в сёлах Славное, Березовое, Тарамчук к югу от Донецка», — приводит его слова «Донецкое агентство новостей».

Безсонов не исключил, что эти действия могут привести к подрывам гражданского транспорта, а затем данная провокация «может быть использована украинской стороной в качестве повода для остановки транспортного сообщения гражданского населения на мариупольском направлении перед наступлением».

Как передавало ИА REGNUM, ранее на неделе заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что, по данным республиканской разведки, крупная группировка Вооружённых сил Украины готовится 14 декабря начать масштабное наступление на Мариупольском направлении.

Читайте также:

ДНР: Киев планирует теракт на складе с химическими веществами в Мариуполе

Пушилин: ДНР готова отразить наступление ВСУ на юге республики