Пушилин: ДНР готова отразить наступление ВСУ на юге республики

Донецк, , 13:40 — REGNUM Наступление ВСУ на юге Донецкой Народной Республики (ДНР) будет остановлено, заявил глава республики Денис Пушилин, сообщает 11 декабря «Донецкое агентство новостей».

По его словам, несмотря на готовящееся полномасштабное наступление на мариупольском направлении украинских силовиков, Народная милиция ДНР готова отразить нападение.

Пушилин добавил, что ВСУ не смогут прорваться и их действия лишь приведут к бессмысленным жертвам среди солдат и мирных жителей.

Напомним, ранее заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что на 14 декабря ВСУ планируют наступление на юге ДНР с целью прорваться к российской границе.