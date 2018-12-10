ДНР: ВСУ готовятся 14 декабря начать «масштабное наступление» в Донбассе

Донецк, , 18:04 — REGNUM Крупная группировка вооружённых сил Украины готовится 14 декабря начать масштабное наступление на мариупольском направлении. Об этом 10 декабря заявил заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, ссылаясь на данные республиканской разведки.

«Цель планируемого наступления — захватить территорию Новоазовского и Тельмановского районов и установить контроль над участком границы между ДНР и Россией в районе населённых пунктов Коньково и Холодное», — приводит его слова «Донецкое агентство новостей».

Как отметил Басурин, в состав ударной группировки входят более 12 тысяч человек, силы сосредоточены вдоль линии соприкосновения в районе Новотроицкого, Широкино и Ровнополя.

В общей сложности, по данным разведки ДНР, на указанном участке сосредоточено более полусотни танков, 40 реактивных систем залпового огня, 180 орудий и миномётов. Помимо этого, в район Володарского переброшено 12 единиц РСЗО «Смерч».

Поводом для наступления может послужить подрыв хранилища с химикатами на металлургическом комбинате имени Ильича в Мариуполе, который будет совершён украинскими спецслужбами, а затем ответственность за диверсию будет возложена на ДНР, отметил Басурин.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в ДНР уже заявляли о подготовке Украиной возможных провокаций с применением химического оружия в Донбассе с целью создания повода для нанесения масштабного удара по территории республики.

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