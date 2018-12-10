ДНР: Киев планирует теракт на складе с химическими веществами в Мариуполе

Донецк, , 13:55 — REGNUM За несколько дней до наступления 14 декабря на юге Донецкой Народной Республики (ДНР) ВСУ планируют совершить теракт в Мариуполе. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, ссылаясь на данные разведки.

По его словам, украинские спецслужбы намерены до 14 декабря провести теракт на металлургическом комбинате им. Ильича в Мариуполе. Взрыв будет произведен в хранилище с химикатами. Басурин отметил, что ВСУ могут применить беспилотники, вооруженные минами и гранатами.

После теракта украинская сторона планирует обвинить во взрыве власти ДНР и начать масштабное наступление на мариупольском направлении.

Напомним, по словам Басурина, на юге ДНР сконцентрировано 12 тыс. украинских силовиков и более 50 танков для наступления.

Читайте ранее в этом сюжете: Разведка ДНР: ВСУ планируют прорваться к границе ДНР и России