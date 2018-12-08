Финдиректора Huawei «продержат» как минимум до 10 декабря

Оттава, , 04:51 — REGNUM Судебное заседание, на котором решится вопрос о выходе под залог задержанной по запросу США в Канаде финдиректора китайской компании Huawei Мэн Ванчжоу, состоится 10 декабря, пишет The New York Times.

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Напомним, Ванчжоу задержали 1 декабря в Ванкувере (Канада), а затем суд принял решение об ее аресте. 7 декабря должен был решиться вопрос о выходе гражданки Китая под залог, о чем ходатайствовала защита. Однако это решение будет принято не раньше грядущего понедельника.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, канадско-американский «прецедент» вызвал международную реакцию. В частности, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал действия США проявлением «арогантной политики», которая всем уже надоела.

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