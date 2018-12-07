Задержанная финдиректор Huawei попалась на транзакциях через HSBC

Вашингтон, , 02:31 — REGNUM Арест финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу вызван выявлением ее незаконных транзакций через британский банк HSBC, пишет The Wall Street Journal.

Уточняется, что эта информация попала в руки журналистов от компании — контроллера, проверявшая переводы денег банком HSBC. Оказалось, что имели место транзакции, противоречащие договоренностям банка с властями США.

Ранее, в 2012 году, власти Штатов обвинили HSBC в том, что банк допустил незаконные транзакции через свой американский филиал. Американцы смогли доказать, что банк тайно проводил транзакции с подсанкционными Суданом, Ливией и Ираном, и вменили ему штраф в размере двух миллиардов долларов.

После этого инцидента США «предоставили» банку своего контроллера — компанию Exiger, дабы HSBC не пропустил незаконных операций. И вот контролер выявил подозрительные операции, проводимые компанией Huawei, Ваньчжоу арестовали в Канаде по запросу Вашингтона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ваньчжоу арестовали 5 декабря. На следующий день китайское посольство в Канаде потребовало отпустить ее, задержанную в нарушение прав человека.

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