Начало новой войны: эксперт о японском запрете на закупки продукции Huawei

Токио, , 13:51 — REGNUM Проблемы компании Huawei не имеют отношения к «слежке за пользователями», корень проблемы в том, что Китай становится слишком мощным и слишком политически самостоятельным игроком, и его конкуренты пытаются ему в этом помешать, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 7 декабря, эксперт IT-рынка Андрей Рябых, комментируя намерения правительства Японии запретить закупки продукции Huawei и ZTE для госаппарата.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, власти Японии рассматривают возможность запрета госзакупок продукции Huawei и ZTE. Чиновники ссылаются на необходимость «обеспечить информационную безопасность государства».

Летом 2018 года запрет на госзакупки телекоммуникационного оборудования Huawei и ZTE был введен в США. В начале ноября 2018 года в Канаде по запросу США об экстрадиции была задержана финансовый директор компании Huawei, дочь собственника компании Мэн Ваньчжоу.

Если китайцы и следят за пользователями, то не больше, чем все остальные. И ничего нового в этом нет. Новое — только в том, как используются такие обвинения. США могут арестовывать руководителей компаний. Япония — запрещать поставки. А в Европе, где заботятся об экологии, завтра могут выяснить, к примеру, что в телефонах Huawei очень вредные изотопы. Что из всех телефонов именно они — самые вредные, и именно их закупки на таком основании следует запретить.

Корень проблемы здесь в том, что Китай догоняет Америку, и Америка от этого чувствует себя дискомфортно. Их парадигма — быть мировым гегемоном, который указывает всем, как им надо жить. До некоторого времени это получалось. А теперь Китай становится слишком самостоятельным. К примеру, может арестовать главу Интерпола, показав таким образом, что он теперь тоже крупный игрок, ведь раньше только США позволяли себе арестовывать кого угодно в любой стране мира.

После этого в публичном пространстве стало понятно, что начинается противостояние. Война перешла в область экономики, это — торговая война. Китайские товары теснят конкурентов по всему миру, и в Америке, Японии, Европе это вызывает напряжение. Если есть возможность повлиять на экономику с помощью политики, такой возможностью пользуются. Если подвернулся повод арестовать дочку владельца крупной компании, а потом запретить закупки конкретной продукции — этот повод будет использован.

Компания вследствие всех этих действий потеряет огромное количество средств, после чего от нее что-то попросят. Возможен вариант, при котором конечная цель данной операции — даже не руководитель компании, а некто еще более высокопоставленный, с кем он связан. Общая политическая задача — не допустить, чтобы Китай стал лидером. Нам это, кстати, может пойти только на пользу: от нас наконец отвлекутся, а нам есть, чем заняться на собственной территории, помимо санкций, — отметил Андрей Рябых.