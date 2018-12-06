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В Канаде «из-за Ирана» арестована финансовый директор Huawei

Политика

Вашингтон запросил экстрадицию Ванчжоу Мэн

Ванкувер, Канада, 6 декабря 2018, 03:03 — REGNUM  Главный финансовый директор китайской компании Huawei Technologies Ванчжоу Мэн арестована в Ванкувере (Канада), сообщает The Globe and Mail.

Уточняется, что директора Huawei арестовали 1 декабря из-за нарушений компанией американских торговых санкций против Ирана. Вашингтон запросил ее экстрадицию. На 7 декабря назначено судебное заседание о сумме залога арестованной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце ноября Вашингтон призвал своих союзников отказаться от использования продукции Huawei, так как, по мнению американских властей, через оборудование компании китайцы могут шпионить за западными «партнерами» и проводить хакерские атаки.

Читайте ранее в этом сюжете: США против Китая. Вашингтон призвал союзников отказаться от Huawei

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Противостояние Ирана и США
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