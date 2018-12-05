Евросоюз ввёл санкции против организаторов выборов в ДНР и ЛНР

Брюссель, 5 декабря 2018, 17:45 — REGNUM Представители Евросоюза решили ввести санкции в отношении девяти официальных лиц народных республик Донбасса, которые, по мнению евробюрократов, причастны к организации выборов в ДНР и ЛНР, сообщил репортёр «Радио Свобода» Рикард Йозвяк 5 декабря на своей странице в социальной сети Twitter.
По данным журналиста, представители стран ЕС окончательно введут санкции 10 декабря.
Напомним, выборы в Донбассе состоялись 11 октября. В результате новыми руководителями ДНР и ЛНР стали Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Их поддержали более 60% избирателей. Также были избраны новые составы Народных советов республик.
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Представители украинских спецслужб и политического руководства также угрожали организаторам народного волеизъявления в Донбассе.
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