Евросоюз ввёл санкции против организаторов выборов в ДНР и ЛНР

Брюссель, , 17:45 — REGNUM Представители Евросоюза решили ввести санкции в отношении девяти официальных лиц народных республик Донбасса, которые, по мнению евробюрократов, причастны к организации выборов в ДНР и ЛНР, сообщил репортёр «Радио Свобода» Рикард Йозвяк 5 декабря на своей странице в социальной сети Twitter.

По данным журналиста, представители стран ЕС окончательно введут санкции 10 декабря.

Напомним, выборы в Донбассе состоялись 11 октября. В результате новыми руководителями ДНР и ЛНР стали Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Их поддержали более 60% избирателей. Также были избраны новые составы Народных советов республик.

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Представители украинских спецслужб и политического руководства также угрожали организаторам народного волеизъявления в Донбассе.

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