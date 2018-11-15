Украина готовит санкции для причастных к выборам в ДНР и ЛНР

Киев, , 16:18 — REGNUM Совет национальной безопасности и обороны Украины, Рада, правительство и служба безопасности готовят мощный пакет разноплановых санкций, в том числе против причастных к организации и проведению выборов в Донбассе. Об этом 15 ноября заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

«Готовится новый пакет санкций. СНБО готовит предложения, Кабинет министров, Служба безопасности, Верховная Рада внесли свои предложения. Я убежден, что это будет мощный пакет разноплановых санкций, в том числе против тех, кто был руководителем, вдохновителем и организатором проведения фейковых так называемых выборов на оккупированных территориях», — рассказал Турчинов.

Он сообщил, что санкции будут применены против «широкого спектра украинских предприятий, которые сотрудничают с оборонным комплексом или усиливают безопасность и оборону Российской Федерации».

Кроме того, Турчинов передал украинской армии 70 единиц вооружения и военной техники, в частности, модернизированные танки Т-72, новые БТР-3, высокоточные противотанковые противотанковые комплексы «Стугна-П» и «Корсар», мобильную РЛС кругового обзора «Дельта», новейшие бронированные автомобили «Варта» и «Новатор», а также 82-мм минометы украинского производства, передает пресс-служба СНБО.

Турчинов отметил, что передача вооруженным силам Украины современной техники является ответом Киева «на истерии и провокации России против Украины». Он сообщил, что танки Т-72 прошли глубокую модернизацию.

«Очень хорошо показал себя на востоке отечественный БТР-3, который был серьезно доработан после использования в боевых условиях, что позволило значительно увеличить эффективность его применения и достичь высокой точности ведения огня из всех видов вооружения», — рассказал Турчинов.

По его словам, украинский ПТРК «Стугна-П» не уступает «не только российским, но и европейским, и американским аналогам». «Мощные, эффективные и надежные противотанковые ракетные комплексы производства КБ «Луч» известны далеко за пределами нашей страны и пользуются большим спросом на внешних рынках вооружений», — напомнил Турчинов.

Секретарь СНБО отметил, что за 3 квартал 2018 года предприятия ГК «Укроборонпром» передали украинской армии «более 3500 единиц вооружения и военной техники, из них более 2000 единиц — новое и модернизированное вооружение».

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Донецке и Луганске осудили страны ЕС, США и Канада. 12 ноября на седьмом заседании Совета регионального развития президент Украины Петр Порошенко заявил, что Российская Федерация грубо нарушила Минские соглашения, проведя выборы в Донецке и Луганске.

Напомним, 11 ноября в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов в Народные советы. После подсчета около 98% бюллетеней ЦИК ДНР объявила победу Дениса Пушилина, который набрал около 61% голосов избирателей. При этом ЦИК ЛНР заявил о победе Леонида Пасечника, который после подсчета 96% бюллетеней получил примерно 68% голосов избирателей. Кроме того, в ДНР выбирали депутатов Народного собрания, куда прошли представители двух общественных движений: «Донецкая республика» (76%) и «Свободный Донбасс» (24%). В ЛНР — «Мир Луганщине» (74%) и «Луганский экономический союз» (25%).