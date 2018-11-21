Пасечник официально вступил в должность главы ЛНР

Луганск, , 13:21 — REGNUM Победитель выборов на пост главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник официально вступил в должность, сообщил 21 ноября «Луганский информационный центр».

Новый глава государства принёс присягу в колонном зале Луганска в присутствии местных депутатов, а также делегации из ДНР, представителей России, Южной Осетии, Абхазии и стран Западной Европы.

Леониду Пасечнику вручили специальный знак главы ЛНР и официально объявили о вступлении в должность.

В своём первом обращении к жителям ЛНР новый глава заявил, что считает своими первоочередными задачами сохранение независимости Луганской Народной Республики и защиту прав её граждан. Он отметил важность того факта, что власть в ЛНР передаётся мирно и в рамках закона, а также, что республика избрала направление своего развития:

«Мы вместе проголосовали за единый вектор развития, направленный на интеграцию с Российской Федерацией, без помощи которой мы не смогли бы выжить и состояться как государство», — заявил Пасечник.

Лидер ЛНР пообещал, что власти республики не повторят «десятилетий украинского варварства», после которых жители Донбасса окончательно перестали верить Киеву.

Напомним, выборы в ЛНР состоялись 11 ноября. За Леонида Пасечника проголосовало 68,3% избирателей. На выборах в Народный Совет ЛНР победило движение «Мир Луганщине». Его поддержало 74,12% избирателей.

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Отметим, сегодня, 21 ноября в Киеве праздную годовщину начала государственного переворота, одним из последствий которого стало образование Луганской Народной Республики, как ответа на карательную операцию бандеровского Киева против русского населения Востока Украины.

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