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Новый глава принёс присягу на верность народу ДНР

Политика

Денис Пушилин официально вступил в должность

Донецк, 20 ноября 2018, 13:36 — REGNUM  В Донецке прошла торжественная инаугурация нового главы ДНР Дениса Пушилина, сообщило 20 ноября Донецкое агентство новостей.

В здании «Донбасс Оперы» собрались около тысячи гостей из России, ЛНР, Абхазии, Южной Осетии, нескольких стран Европейского союза, а также депутаты народного Совета ДНР и представители общественности.

В их присутствии новый глава ДНР принёс присягу:

«Клянусь при осуществлении полномочий Главы Донецкой Народной Республики соблюдать Конституцию Донецкой Народной Республики и законы, уважать и обеспечивать права и свободы человека и гражданина, с честью выполнять высокие обязанности Главы Донецкой Народной Республики, верно служить народу», — заявил он.

Согласно закону, с этого момента Денис Пушилин официально вступил в должность. Он будет руководить Республикой в течение следующих пяти лет.

«Как гражданин Российской Федерации я хочу пожелать, что бы мы поскорее стали согражданами», — пожелал жителям Донбасса глава Крыма Сергей Аксёнов время поздравительной речи.

Напомним, выборы глав и депутатов парламентов ДНР и ЛНР состоялись 11 ноября 2018 года. Пушилин набрал 60,85% голосов.

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Предыдущий глава ДНР Александр Захарченко был убит в ходе теракта 31 августа 2018 года в центре Донецка.

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