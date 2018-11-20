Новый глава принёс присягу на верность народу ДНР

Донецк, , 13:36 — REGNUM В Донецке прошла торжественная инаугурация нового главы ДНР Дениса Пушилина, сообщило 20 ноября Донецкое агентство новостей.

В здании «Донбасс Оперы» собрались около тысячи гостей из России, ЛНР, Абхазии, Южной Осетии, нескольких стран Европейского союза, а также депутаты народного Совета ДНР и представители общественности.

В их присутствии новый глава ДНР принёс присягу:

«Клянусь при осуществлении полномочий Главы Донецкой Народной Республики соблюдать Конституцию Донецкой Народной Республики и законы, уважать и обеспечивать права и свободы человека и гражданина, с честью выполнять высокие обязанности Главы Донецкой Народной Республики, верно служить народу», — заявил он.

Согласно закону, с этого момента Денис Пушилин официально вступил в должность. Он будет руководить Республикой в течение следующих пяти лет.

«Как гражданин Российской Федерации я хочу пожелать, что бы мы поскорее стали согражданами», — пожелал жителям Донбасса глава Крыма Сергей Аксёнов время поздравительной речи.

Напомним, выборы глав и депутатов парламентов ДНР и ЛНР состоялись 11 ноября 2018 года. Пушилин набрал 60,85% голосов.

Читайте также: Центризбирком ДНР официально объявил Пушилина главой республики

Предыдущий глава ДНР Александр Захарченко был убит в ходе теракта 31 августа 2018 года в центре Донецка.

Читайте подробнее: Тысячи людей пришли в центр Донецка почтить память Александра Захарченко