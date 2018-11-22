В Хабаровском крае нет войны между думой и губернатором: политолог

Хабаровск, , 11:14 — REGNUM Депутаты Законодательной думы Хабаровского края, несколько дней назад отказавшиеся рассматривать законопроект, обязывающий губернатора согласовывать назначения некоторых членов правительства с думой, теперь всё-таки решили его рассмотреть. Законопроект прошел первое чтение. Хабаровские СМИ назвали его «законом, ограничивающим власть губернатора». Есть мнения, что фракция ЕР в региональном парламенте устроила «войну» с губернатором от ЛДПР Сергеем Фургалом. Политический консультант, директор консалтинговой группы «Ермилов и партнеры», региональный представитель Ассоциации политических консультантов в ДФО Даниил Ермилов считает, что никакой войны нет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Законопроект, предусматривающий обязанность губернатора Хабаровского края согласовывать назначения отдельных членов своего правительства с региональным парламентом, прошел первое чтение. «За» проголосовали 3 представителя КПРФ и 21 единоросс из 31 депутата, присутствовавшего в зале.

Заголовки хабаровских СМИ не оставляют сомнений — дума решила ограничить власть главы региона, хотя еще несколько дней назад отказалась от рассмотрения законопроекта.

«В Хабаровском крае нет никакой «войны» между губернатором и думой. Нет даже признаков такой войны. Поверьте, я знаю, что такое — такая война. Там все намного жёстче. То, что происходит в Хабаровском крае сейчас, никакого отношения к авторитету и власти губернатора не имеет. А что происходит? А происходят очень простые вещи: победа Сергея Фургала на выборах заставила депутатов вспомнить о том, что они депутаты. Сейчас «Единая Россия» в региональном парламенте, вообще — дума, делают все для того, чтобы восстановить свой статус, показать, что они способны что-то решать. А они действительно способны решать. Если бы дума захотела ограничить власть губернатора, у неё есть множество рычагов для этого. И это, поверьте, мощные рычаги. О какой-то попытке ограничить власть главы региона можно было бы вести речь, если бы дума в сентябре, сразу после выборов, настояла бы на согласовании всех министров, вообще — забрала бы часть полномочий себе. Они вполне могли это сделать. Но не сделали. А что они сейчас делают? Что делает «Единая Россия»? А «Единая Россия» сейчас готовится к очень сложным выборам 2019 года. То, что они сделали сейчас — первый шаг. Они заявили о себе, как о депутатах. Вторым шагом будет увеличение числа одномандатников. Сергей Фургал им ведь сказал «займитесь делом». Вот они и занимаются. Выборы 2019 года будут очень сложными. Это никакая не «война» с губернатором. Так не воюют. Вернее — воюют не так», — считает Даниил Ермилов.

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Однако в последние дни на нового губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обрушилась настоящая информационная атака. В ней приняли участие даже федеральные СМИ так называемого «второго эшелона». Речь в публикациях идет, преимущественно, о заводе «Амурсталь», совладелицей которого является супруга губернатора Хабаровского края. Речь также идет о нашумевшем в свое время правительственном ограничении на экспорт лома черных металлов через порты Дальнего Востока. Правительство этот экспорт ограничило. В декабре действие постановления будет либо продлено, либо прекращено. Собственники черного лома были и продолжают оставаться крайне недовольными таким порядком вещей. Губернатора Сергея Фургала винят в лоббировании семейного бизнеса. Хотя за ограничения выступали и дальневосточный полпред Юрий Трутнев, и экс-губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, и, в конце концов, подписал его глава российского правительства Дмитрий Медведев.

«Ну, это — точно не «Единая Россия», если разбираться в вопросе. Это — бизнес-войны. Фургал за короткий срок пребывания в должности губернатора сумел сделать огромную работу. И поломать очень много «серых схем». И это поддерживает подавляющее большинство жителей Хабаровского края. Знаете, как о нем говорят в бизнес-кругах? Говорят — «Он взяток не берет. Предлагает или садик построить, или что-то еще для народа». И бизнесу еще нужно к этому привыкнуть. Что касается информационной атаки по поводу «Амурстали». Сбор черного лома в Хабаровском крае, вообще в ДФО, много лет был грабительским, пиратским и теневым бизнесом. От государства укрывались колоссальные суммы в виде не уплаченных налогов. Ограничения, которые ввело правительство, поломало эти схемы. Вы знаете, сколько новых рабочих мест на «Амурстали» создано только в этом году? 1300. А всего там работает порядка 3000 человек. И на связанных производствах еще около 2000. И все эти люди получают «белую» зарплату. И предприятие платит в казну налоги, а это очень большие суммы. Разве плохое постановление приняло правительство? Нет. Разве может региональный парламент, «Единая Россия» против этого возражать? Тоже нет. Они и не возражают. А «ЕР» повторю, готовится к выборам. Все, чего хотят единороссы — показать, что они есть, что они имеют вес. И это правильно. И Сергей Фургал все делает правильно — здесь и сейчас. Я уверен, что именно сейчас и получится очень продуктивная работы тандема «Краевая дума — правительство края». Потому, что уже не будет привычного «одобрямс. Все участники управления регионом будут думать о том, что скажет по этому поводу народ. И это только на пользу», — добавил политолог.

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Как сообщало ИА REGNUM, фракция «Единой России» в региональном парламенте Хабаровского края внесла на рассмотрение законопроект, согласно которому губернатор обязан будет согласовывать назначение некоторых членов правительства с депутатами. Общественность региона немедленно пришла к выводу, что таким образом «ЕР», потерпевшая поражение на губернаторских выборах, где единоросс Вячеслав Шпорт проиграл представителю ЛДПР Сергею Фургалу, таким образом хочет ограничить власть главы региона.

Спикер Закдумы Хабаровского края Сергей Луговской назвал такие утверждения «домыслами». Комментируя ИА REGNUM ситуацию с новым законопроектом, он сказал, что это — не более, чем приведение краевого законодательства к условиям федерального, что никаких ограничений власти губернатора это не предусматривает.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал дал отрицательный отзыва на законопроект, посоветовав депутатам «не пиаром заниматься, а выполнять обещания, данные избирателям». Сергей Фургал убежден, что если членов правительства назначает губернатор, то он и несет ответственность за их работу. Депутаты же, по мнению Фургала, хотят получить право назначать, но не имеют обязанностей в виде ответственности.

Доктор политических наук Илдус Ярулин предостерег от развязывания конфронтации между ветвями власти в Хабаровском крае. По мнению политолога, это может привести к необратимым последствиям, когда к власти придут совсем уж деструктивные силы.

В социальных сетях жители региона высказали крайнее недовольство по поводу предложенного единороссами законопроекта. Люди также решили, что избранного народом губернатора хотят лишить власти. В соцсетях граждане пригрозили единороссам оставить их совсем без голосов на выборах 2019 года.

Наверное, «Единой России» в Хабаровском крае, коль скоро она хочет получить голоса избирателей в 2019 году на выборах в Краевую думу, следует учитывать такие настроения людей и объяснять им логику своих поступков и предлагаемых законопроектов.