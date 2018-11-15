Депутаты Хабаровского края решили не ограничивать власть губернатора

Хабаровск, , 11:47 — REGNUM Депутаты Законодательной думы Хабаровского края решили не рассматривать законопроект, обязывающий главу региона согласовывать назначения членов правительства с депутатами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Депутаты Законодательной думы Хабаровского края не стали рассматривать в первом чтении пакет поправок в устав региона и несколько законов, которые обязывали бы губернатора согласовывать назначения членов правительства с парламентом.

Не рассматривать законопроект предложил спикер Законодательной думы региона Сергей Луговской. Депутаты поддержали предложение.

Как сообщало ИА REGNUM, единороссы в региональном парламенте Хабаровского края внесли законопроект, согласно которому губернатор обязан был бы согласовывать назначения членов правительства с думой. Глава региона Сергей Фургал дал отрицательный отзыв на эту инициативу, посоветовав депутатам не пиаром заниматься, а выполнять обещания, данные населению, их избравшему. Инициатива вызвала возмущение жителей региона, которые посчитали, что единороссы, потерпевшие поражение на выборах губернатора в сентябре 2018 года, таким образом решили ограничить власть губернатора и отомстить.

Спикер краевой думы Сергей Луговской, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM, опроверг такие предположения, сообщив, что у губернатора в любом случае есть множество рычагов для того, чтобы назначать тех людей, которых он считает нужным, а законопроект нацелен не на ограничение власти главы региона, а, напротив, на разделение ответственности.

Доктор политических наук Илдус Ярулин назвал инициативу хабаровских единороссов неосмотрительной:

«ЕР» нужно было раньше заявлять о своих позициях. А теперь затевать борьбу с победившим на выборах губернатором нельзя. Конфронтация ветвей власти до добра точно не доведет. Потому, что в итоге на политическую арену могут выйти такие силы, которые уж точно не нужны никому», — сказал эксперт.