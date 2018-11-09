Единороссы думы Хабаровского края хотят формировать местное правительство

Хабаровск, , 08:14 — REGNUM Единороссы Закдумы Хабаровского края намерены принимать участие в формировании правительства региона. Соответствующий законопроект, внесенный фракцией «ЕР» в Заксобрании, появился на сайте думы. Согласно предлагаемому документу, парламент может получить право обязать главу региона согласовывать назначения ключевых фигур в правительстве. Их перечень предполагается установить отдельным законом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Проект предлагает предусмотреть форму участия Заксобрания Хабаровского края в формировании правительства края, а именно — согласование назначения на должности отдельных членов правительства края в соответствии с краевым законом. Предлагается установить право думы выразить недоверие членам правительства, в назначении на должность которых она принимала участие, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Все бы ничего, если бы не одно обстоятельство — единороссы, имеющие большинство в региональном парламенте, не посягали на право главы региона самостоятельно формировать правительство, когда у руля края стоял их однопартиец Вячеслав Шпорт. Они тогда не возражали ни против министра «Дальневосточного гектара», ни против щедро оплачиваемых полпредов губернатора Шпорта сразу в пяти муниципалитетах края, ни против чрезвычайно раздутого штата правительства края и аппарата губернатора. Почему же теперь фракция «ЕР» в думе вдруг решила принимать активное участие в формировании правительства и не является ли это попыткой ограничить власть главы региона? Все эти вопросы корреспондент ИА REGNUM адресовал спикеру Законодательной думы Хабаровского края Сергею Луговскому:

«Я уже читаю в некоторых СМИ, что, якобы, единороссы в думе решили ограничить власть губернатора. Это не так. Более того, подобная норма у нас уже была, если мне память не изменяет, до 2012 года. К тому же, это соответствует нормам федерального законодательства. Мы хотим, и я считаю, что парламент имеет такое право, разделить ответственность с главой региона и не более того. Мы с губернатором Сергеем Ивановичем Фургалом обсуждали это. Законопроект только внесен на рассмотрение, будет ли он принят — вопрос. Новое правительство уже практически сформировано, потому, предлагаемый закон — задел на будущее. Но, повторю, и речи нет ни о каких ограничениях. У губернатора, даже если дума не утвердит чиновника, предложенного губернатором, у него есть весьма существенные рычаги, чтобы настоять на своём. Но я уверен — до этого не дойдёт. Во-первых, потому, что назначения, равно как и возражения, должны быть аргументированы — а не просто «хочу — не хочу». Во-вторых, я еще раз подчеркну, этот законопроект направлен не на конфронтацию, а на консолидацию, на совместную работу. Губернатора выбрали люди, наша задача сейчас вместе работать на развитие края. Сейчас в Хабаровском крае, я считаю, нормальная рабочая обстановка».

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал продолжает формировать новое правительство. Своим решением глава региона существенно сократил управленческий аппарат — три министерства, большое количество чиновников. К тому же Фургал запретил чиновникам расходы на роскошь. Благодаря этим действиям уже к 1 января 2019 года бюджет сэкономит 800 млн рублей. Деньги направят на острые социальные нужды.