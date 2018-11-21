США хотят обновить F-35, Молдавия — запретить русский язык: Радио REGNUM

Москва, 21 ноября 2018, 08:00 — REGNUM
- Первое дело о шпионаже в Литве из открытых источников — в суде;
- В Молдавии хотят запретить русский язык в парламенте;
- США обновят истребитель F-35;
- Порошенко обещает «плотный контроль» морской границы Украины;
- Транспортная реформа в Ростове-на-Дону обернулась прокурорской проверкой.
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Читайте ранее в этом сюжете: Давление США на Интерпол как проявление русофобии: Радио REGNUM