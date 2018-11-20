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США планируют сделать истребитель F-35 носителем ядерных бомб

Техника

ВВС США и корпорация Lockheed Martin заключили договор на соответствующие работы

США планируют сделать истребитель F-35 носителем ядерных бомб
Иван Шилов © ИА REGNUM
Истребитель-бомбардировщик F-35

Вашингтон, 20 ноября 2018, 19:44 — REGNUM  Военное ведомство США и корпорация Lockheed Martin подписали договор на разработку модификации истребителя пятого поколения F-35, способной нести ядерные бомбы, сообщает 20 ноября портал upi.com.

По информации портала, речь идет о создании оборудования, позволяющего использовать самолеты F-35A для доставки ядерных бомб типа B61−12.

Стоит напомнить, что истребители F-35 изначально создавались как носители ядерного вооружения, однако на данный момент они не могут нести бомбы B61−12, так как их разработка завершилась лишь недавно.

Как сообщало ИА REGNUM, ядерная авиабомба B61−12 является двенадцатой по счету модификацией бомбы В61, созданной в середине ХХ века. Ядерная бомба B61−12 оснащена системой корректирования траектории падения.

Стоит отметить, что в последней модификации ядерной авиабомбы B61−12 не используются элементы спутниковой навигации.

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Ядерное оружие
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