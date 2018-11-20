В Молдавии обсудят полный запрет русского языка в парламенте

Кишинёв, , 19:46 — REGNUM Либеральная партия Молдавии во главе с Михаем Гимпу требует обязать всех депутатов парламента знать государственный язык и использовать в работе только его. Как передает ИА REGNUM, либералы зарегистрировали такую инициативу в парламенте страны.

Если закон либералов примут, граждане, не владеющие молдавским языком, не смогут баллотироваться в депутаты парламента. Либералы также предлагают отказаться от перевода на русский язык законопроектов и запретить выступать на русском языке в стенах парламента.

Русский язык в Молдавии, согласно действующему законодательству, на практике постоянно нарушаемому властями страны, имеет статус языка межнационального общения. В Гагаузской автономии русский язык является родным или вторым родным для абсолютного большинства населения, а также наряду с гагаузским и молдавским имеет статус одного из официальных языков.

Согласно аналитическому отчету «Русский язык на постсоветском пространстве: сравнительное исследование распространенности» (март 2009 года), осуществленному Исследовательской группой «Циркон», в Молдавии русский язык считают родным от 20% до трети населения, предпочитают общаться на нем более 40%, свободно владеют — более 70%, могут объясниться — более 90%, а понимают — более 95%.

Обнародованные в 2011 году результаты социологического опроса, проведенного институтом CBS-AXA, свидетельствуют о том, что около 62% жителей Молдавии свободно владеют русским языком в устной и письменной форме, еще 18% говорят по-русски свободно, но пишут с ошибками, 7% — могут общаться с русскоговорящими, еще 5% лишь понимают русский язык, но не могут говорить, и лишь 1% совершенно им не владеют.

Кроме того, по данным наиболее авторитетного в Молдавии опроса «Барометр общественного мнения», более половины населения Молдавии выступают за придание русскому языку статуса второго государственного, в то время как против этой идеи выступают чуть более трети опрошенных.

Читайте ранее в этом сюжете: Русский язык в Молдавии оставили без статуса: КС «отменил» закон 1989 года