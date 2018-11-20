В Литве в суд передано дело о шпионаже из открытых источников

Вильнюс, , 16:01 — REGNUM В литовский суд сегодня, 20 ноября, передано дело о шпионаже гражданина Литвы 1974 года рождения, который, по версии прокуратуры, собирал открытую информацию и передавал её спецслужбам России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Это первое подобное дело в Литве, где речь не идёт о секретной информации, а об открытой: инфраструктура порта Клайпеды, информация о терминале сжиженного газа, его фотографии, выполненные из открытых мест, информация в СМИ, интернете и других открытых источниках, передвижение бронетехники НАТО по улицам города и так далее. Всё это, по версии прокуратуры, подозреваемый собирал, классифицировал и передавал российским спецслужбам за вознаграждение.

Отметим, что упомянутый подозреваемый задержан в декабре 2017 года и находится под стражей уже почти год. Одновременно с ним по похожим обвинениям — сбор информации из открытых источников с целью передать иностранным спецслужбам — было задержано ещё два человека.

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