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В Литве в суд передано дело о шпионаже из открытых источников

Политика

Обвинённый в шпионаже гражданин Литвы не собирал секретную информацию, однако всё равно может надолго сесть в тюрьму

В Литве в суд передано дело о шпионаже из открытых источников
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
В застенках

Вильнюс, 20 ноября 2018, 16:01 — REGNUM  В литовский суд сегодня, 20 ноября, передано дело о шпионаже гражданина Литвы 1974 года рождения, который, по версии прокуратуры, собирал открытую информацию и передавал её спецслужбам России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Это первое подобное дело в Литве, где речь не идёт о секретной информации, а об открытой: инфраструктура порта Клайпеды, информация о терминале сжиженного газа, его фотографии, выполненные из открытых мест, информация в СМИ, интернете и других открытых источниках, передвижение бронетехники НАТО по улицам города и так далее. Всё это, по версии прокуратуры, подозреваемый собирал, классифицировал и передавал российским спецслужбам за вознаграждение.

Отметим, что упомянутый подозреваемый задержан в декабре 2017 года и находится под стражей уже почти год. Одновременно с ним по похожим обвинениям — сбор информации из открытых источников с целью передать иностранным спецслужбам — было задержано ещё два человека.

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Шпионские страсти в Прибалтике
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