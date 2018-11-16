Кремль отметил важность союзнических обязательств Японии

Москва, , 15:22 — REGNUM В контексте обсуждения мирного договора России и Японии тема союзнических обязательств Токио представляется достаточно важной. Об этом сегодня, 16 ноября, журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление премьер-министр Японии Синдзо Абэ о военных базах США на южных островах Курильской гряды.

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Напомним, ранее в ходе переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, которые прошли на полях саммита АСЕАН в Сингапуре, премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что на территории южных Курильских островов, в случае передачи их Японии, не будут размещаться военные базы США.

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Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Владимир Путин и Синдзо Абэ вели разговор о мирном договоре «в формате один на один», поэтому ему бы не хотелось разглашать детали переговоров.

«Что касается нюансов, то я не хотел бы делать их публичными», — заявил Песков.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, мирный договор между СССР и Японией по итогам Второй мировой войны не был подписан. Вопрос принадлежности южной части Курил является основным камнем преткновения. При этом, как заявил премьер-министр Японии, мирный договор между Токио и Москвой может быть заключен только после решения территориального вопроса.