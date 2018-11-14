Народ России должен знать, о чем договорились Путин и Абэ в Сингапуре

Анатолий Кошкин, , 20:06 — REGNUM

Сообщается, что по итогам проходившего сегодня в Сингапуре 23-го раунда переговоров премьер-министра Японии Синдзо Абэ с президентом России Владимиром Путиным стороны

«договорились об активизации российско-японских переговоров по мирному договору на основе декларации 1956 года».

ТАСС напоминает, что в

«9-й статье (этого) документа советское правительство согласилось передать Японии остров Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды (в Японии их называют Хабомаи), с условием, что фактический их переход под контроль Японии будет произведен после заключения мирного договора. Декларация была ратифицирована обоими государствами 8 декабря 1956 года».

Объясняя причины того, что реализация этой статьи не состоялось, агентство отмечает:

«Однако в ответ на заключение в 1960 году японо-американского договора безопасности СССР аннулировал обязательства по передаче островов. В памятной записке советского правительства от 27 января 1960 года говорится, что эти острова будут переданы Японии только при условии вывода всех иностранных войск с ее территории».

Как известно, с тех пор ситуация не изменилась — около ста американских военных баз и объектов на японской земле как были, так и остаются. А вот отношение нынешней российской власти к договору, направленному против СССР, а ныне против объявленной врагом США России, похоже, меняется. Причем меняется в сторону признания японо-американского военного союза легитимным, а значит, не препятствующим выполнению 9-й статьи Совместной декларации.

Такова, например, логика Михаила Галузина, назначенного президентом РФ Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Японии. Вот его слова в ответ на вопрос, как российская сторона относится к военному присутствию США на территории Японии:

«Япония — наш сосед, это суверенное государство, которое само выбирает, как ему обеспечивать безопасность своей территории, своих граждан».

При этом он заключил, что российская сторона относится с «уважением» к выбору японских властей. Тем самым посол, по сути, от своего имени «дезавуировал» Памятную записку МИД СССР правительству Японии от 27 января 1960 года, в которой указано, что

«только при условии вывода всех иностранных войск с территории Японии и подписания мирного договора между СССР и Японией острова Хабомаи и Шикотан будут переданы Японии, как это было предусмотрено Совместной декларацией СССР и Японии от 19 октября 1956 года».

В связи с заявлением посла Галузина хотелось бы знать официальную позицию МИД РФ по поводу сохранения в силе или отмены данной Памятной записки. Ибо это принципиально важно в связи с согласием президента РФ «активизировать российско-японские переговоров по мирному договору на основе декларации 1956 года».

Как известно, Курильские острова являются частью конституционной границы России, которая служит не только линией пограничного размежевания с Японией, но и представляет собой естественный передовой рубеж защиты всего дальневосточного побережья РФ, позволяющий контролировать всю акваторию Охотского моря, обеспечивать свободный выход российского военно-морского флота в Тихий океан. При этом особую важность имеют незамерзающие и глубоководные проливы между южнокурильскими островами, на которые претендует Япония. Именно здесь российские стратегические подводные лодки могут выходить в Тихий океан в подводном положении. Потеря этих проливов создаст ситуацию, когда Тихоокеанский флот России не сможет в полной мере выполнять возложенные на него задачи.

Заявление посла Галузина и согласие серьезно обсуждать перспективу заключения мирного договора на условиях «хрущевского компромисса», то есть о передаче Японии острова Шикотан и островов Хабомаи, на мой взгляд, преуменьшает весьма важный для безопасности нашей страны факт о том, что Япония, как и в 60-е годы прошлого столетия, продолжает оставаться военно-политическим союзником США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а в последние годы, по принятому в Японии законодательству, и в глобальном масштабе.

Не нужно быть большим стратегом, чтобы понимать, что уход России для начала, как представляют это в Токио, с островов Малой Курильской гряды и переход их под японский контроль могут привести к тому, что на них будут созданы новые рубежи передового развертывания объединенной японо-американской военной группировки. Территория этих островов, и это признают высокопоставленные японские правительственные чиновники, может быть использована для передислокации сюда части военных баз США с острова Окинава, чего упорно добивается местное население. Так как Пентагон, вопреки слухам, вовсе не намерен сокращать свое присутствие на Японских островах, этом «непотопляемом авианосце» США, размещение американских баз на Курилах в случае их сдачи Японии было бы подходящим решением и для Токио, и для Вашингтона. Насколько же можно полагаться на заверения «наших партнеров» о том, что этого не произойдет, свидетельствует опыт вывода наших войск из Германии. Тогда тоже клятвенно уверяли в отсутствии намерений «расширять НАТО на Восток».

Хотелось бы верить, что являющийся не только президентом, но и верховным главнокомандующим вооруженных сил России Владимир Путин в полной мере осознает значимость этих законно принадлежащих нашей стране территорий и исходит из понимания недопустимости передачи под теми или иными предлогами российских земель кому бы то ни было, тем более государству, находящемуся в тесном военном союзе с главным потенциальным противником нашей страны. Залогом этого являются серьезные разъяснения президента как японским руководителям, так и народу своей страны по поводу прямой связи военно-политической обстановки на Дальнем Востоке с проблемой заключения мирного договора с Японией. Он прямо заявляет об ограничениях в проведении Японией самостоятельной внешней и военной политики:

«Есть много вопросов по мирному договору, и мы должны тоже посмотреть, какие обязательства есть у Японии с ее партнерами в сфере обороны и безопасности… Это повлияет на ход переговорного процесса по мирному договору с Японией. Какие обязательства она имеет и что может и что не может делать самостоятельно».

При этом президент не скрывал и то, что изменить ситуацию в одночасье невозможно, и для этого потребуется продолжительное время.

«Вполне естественно, что если есть какие-то договоренности (Японии и США — А.К.), то нужно их соблюдать. И нужно думать, как это отразится на наших отношениях. Это большая работа и, может, действительно рассчитанная не на один год».

И с этим можно согласиться, ибо, исходя из заботы о безопасности нашей страны и народа, в нынешней обстановке нового этапа «холодной войны» не представляется возможным идти даже на ограниченные территориальные уступки Японии. Иными словами, несмотря на не раз продемонстрированную президентом приверженность Совместной декларации 1956 года, за 62 года в мире произошли кардинальные изменения, не позволяющие автоматически выполнить «хрущевский компромисс». Ибо, как говорили древние мудрецы, «нельзя дважды вступить в одну и ту же воду…»