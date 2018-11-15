«Курильский вопрос» — нерешаемый

Анатолий Кошкин, , 18:07 — REGNUM

В результате проведенного ИА REGNUM беспрецедентного по масштабам и охвату различных слоев населения (было опрошено около 57 тысяч человек) опроса общественного мнения по вопросу японских притязаний на Курильские острова, выяснилось, что 89 процентов жителей нашей страны выступают против любых территориальных уступок Японии. Сюда входят все варианты уступок — будь то четыре, два или даже один остров. То есть уступки неприемлемы в принципе.

Прекрасно понимая, что российский народ не позволит удовлетворить японские территориальные притязания на Курильские острова, президент РФ Владимир Путин, тем не менее, оставляет дверь для переговоров открытой. При этом он время от времени подбрасывает «поленья в костер» японских надежд и ожиданий, когда-то соглашается вернуться к «хрущевскому компромиссу» о передаче Японии в виде жеста доброй воли всех островов Малой Курильской гряды — острова Шикотан и 18 мелких островков, отмелей и морских камней, именуемых в Японии Хабомаи, то озадачивает японцев предложением завершить схватку «политического дзюдо» вничью — пресловутое «хикивакэ». При этом постоянно речь идет о явно нереалистичном варианте прийти к «полюбовному согласию», при котором «не будет ни победивших, ни проигравших».

Не до конца продумано, на мой взгляд, и предложение заключить до конца года мирный договор без окончательного разрешения вопроса о территориальном размежевании. То, что японцы не согласились с этим, лично у меня удивления не вызвало, ибо давно ставший анахронизмом бесполезный для нас мирный договор нужен Токио с единственной целью — добиться включения в такой договор согласия России «вернуть северные территории». Без этого мирный договор и японцам не нужен. Поэтому разумнее было бы предложить подписать промежуточный договор о добрососедстве и сотрудничестве, хотя и он не удовлетворил бы японскую сторону, которая, не в обиду будет сказано, открыто стремиться использовать такое сотрудничество в первую очередь для побуждения Москвы к согласию на территориальные уступки.

То, что Абэ предложил на переговорах в Сингапуре сделать акцент в поисках решения «территориального вопроса» именно на «хрущевском компромиссе», является проявлением его опасения по поводу возможности решения Москвы в противном случае вовсе прекратить переговоры о территориальном размежевании в виду их бессмысленности. В Токио начинают сознавать, что, не говоря уж о Кунашире и Итурупе, для претензий на которые японцы не имеют никаких юридических оснований, но и Хабомаи и Шикотан у них далеко не «в кармане», как думают некоторые. Приходится разъяснять, что при всей любви Путина к Японии, стремлении разрешить противоречия к «взаимному удовлетворению», даже при согласии выполнить волюнтаристское обещание Хрущева о «подарке» Японии Малой Курильской гряды (Ельцин на рыбалке обещал «другу Рю» подарить все южные Курилы) Путин пойдет на серьезный политический риск, ибо и в этом случае его ждут серьезные протесты, причем как в парламенте, так и вне его. Протестующие припомнят и сдачу островов на Амуре и Уссури, и явно ущербное решение по передаче Норвегии обширных богатых морскими и энергетическим ресурсами акватории в Баренцевом море, и уступки другим сопредельным странам.

Недавний личный опыт общения с представителями различных слоев японского общества показывает, что здесь становится всё меньше людей, которые поддерживают непримиримую позицию правящего класса о жестком требовании всех «северных территорий» под лозунгом «всё или ничего». Особенно сильны настроения в пользу компромиссных договоренностей с Россией на северном острове Хоккайдо, где местные рыбаки еще в советские времена, а теперь тем более, заявляют о своей заинтересованности в первую очередь в безопасном промысле рыбы в пограничных с Россией водах, добыче морских животных и моллюсков, пользующейся большим спросом в Японии морской капусты комбу (ламинария японская).

Однако вопреки очевидному факту нежелания и неспособности Путина идти на ничем не оправданные и не одобряемые народом территориальные потери японское правительство заявляет о намерении твердо добиваться своего — требовать максимального удовлетворения своих притязаний. Об этом вновь заявил сегодня озвучивающий позицию правительства и лично премьера Абэ генсек кабинета министров страны Ёсихидэ Суга, подчеркнув, что «базовая позиция о заключении мирного договора после решения вопроса о принадлежности северных территорий (всех южных Курил — А.К.) остается неизменной». Максимум, на что может пойти японское правительство, это не настаивать на незамедлительной сдаче островов, то есть готовность повременить с их «получением». «Мы готовы гибко реагировать на сроки и обстоятельства, связанные с конкретной передачей (островов). Но наша базовая позиция — заключение мирного договора после решения вопроса о принадлежности четырех северных островов, никаких изменений по этому пункту нет», — подчеркнул Суга. Вместе с тем, как сообщает ТАСС, он позитивно оценил состоявшиеся в среду в Сингапуре переговоры между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом России Владимиром Путиным, отметив, что они «придали важную инерцию (?!) развитию японско-российских отношений».

Сообщается также, что Абэ по итогам встречи с Путиным в Сингапуре сообщил журналистам, что посетит Россию в начале 2019 года, а также выразил уверенность в том, что «лидерам двух государств удастся решить территориальный спор и заключить мирный договор».

Что же касается реакции президента Путина на вариант возвращения к условиям 1956 года, то он был довольно сдержан. Как сообщает «Интерфакс», Путин отметил, что накануне премьер Японии Синдзо Абэ указал, что Токио готов вернуться к обсуждению проблемы мирного договора на основе декларации 1956 года. Однако, продолжил Путин, эта работа требует «отдельной дополнительной, серьезной проработки, имея в виду, что в самой декларации далеко не всё ясно». «Там в принципе просто изложена проблема, что Советский Союз готов передать два острова, но не сказано, на каких основаниях, под чей суверенитет они попадают. Это вопрос серьезной проработки. Тем более что когда-то сама Япония от реализации этих договоренностей отказалась», — подчеркнул Путин.