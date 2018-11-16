Япония пообещала оставить Курилы без военных баз США — СМИ

Токио, , 07:22 — REGNUM На территории южных Курильских островов, в случае передачи их Японии, не будут размещаться военные базы США. Об этом, как передает издание Asahi Shimbun, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

По данным издания, переговоры между политиками двух государств прошли на полях саммита АСЕАН в Сингапуре.

Ранее премьер-министр Японии заявил, что мирный договор между Токио и Москвой может быть заключен только после решения территориального вопроса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мирный договор между СССР и Японией не был подписан по итогам Второй мировой войны. Вопрос принадлежности южной части Курил является основным камнем преткновения.

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