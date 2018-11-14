АЛРОСА — главам районов Якутии: найдите деньги на водоочистные сооружения

Якутск, , 07:55 — REGNUM В АЛРОСА констатировали, что пока вложения компании в строительство водоочистных сооружений на реке Вилюй должного результата не приносят, и виноваты в этом руководители расположенных по берегам водоёма муниципалитетов республики. Такое заявление на пресс-конференции сделал заместитель гендиректора алмазодобывающего предприятия Алексей Дьячковский, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Представитель АЛРОСА на встрече с журналистами констатировал, что районы Якутии получают от компании дивиденды и должны их использовать на решение приоритетных задач, к которым в том числе относится строительство и содержание водоочистных сооружений.

«7 млрд рублей ранее АЛРОСА направила на строительство водоочистных сооружений. К сожалению, многие объекты не работают», — цитирует Дьячковского News.Ykt.ru.

Замдиректора компании подчеркнул, что главы муниципалитетов должны предусмотреть деньги на содержание этих объектов и следить за тем, чтобы они работали. Он также обратил внимание на то, что восемь районов республики, где АЛРОСА ведёт добычу алмазов, в этом году получат от компании по 823 млн рублей, а также компания профинансирует строительство и обновление водоочистных сооружений в районах, расположенных вдоль реки Вилюй и пострадавших от случившегося в августе ЧП на Иреляхских дамбах АЛРОСА.

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Кстати, позиция компании относительно своей вины в этой аварии неизменна: причиной попадания больших объёмов загрязнённой после добычи алмазов воды в питьевую реку Якутии стали обильные дожди. О том, соответствовало ли гидротехническое сооружение техническим требованиям и отвечало ли критериям безопасности, Алексей Дьячковский не проинформировал. Он также не ответил на вопросы, признаёт ли компания свою вину в этом ЧП и по каким причинам оспаривает постановления о привлечении к административной ответственности и наказании в виде 650 тыс. рублей штрафов.

Зато Дьячковский особо обратил внимание на то, что от деятельности АЛРОСА в 2018 году бюджет региона получит 79,8 млрд рублей: 49,5 млрд налогов, 27,2 — дивидендов и 3,1 — выплат по социально-экономическим соглашениям. Но жителей населённых пунктов, которые в течение месяца страдали из-за проблем с питьевой водой, это вряд ли интересует.

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«По итогам очень большой дискуссии о загрязнении рек АЛРОСА из-за прорыва дамб нужно сказать вот что: нам, жителям Якутии, в диалоге властей и компании важны две вещи. Первая — чтобы были очищены реки и загрязнение больше не повторялось. Вторая — чтобы все, пострадавшие от загрязнения, получили компенсации», — считает депутат Госдумы РФ от Якутии Федот Тумусов.

По его мнению, чем больше будет требований компенсаций со стороны населения республики, тем тщательнее в дальнейшем АЛРОСА будет следить за отходами своих производств.

«Каждый гражданин, который посчитал, что его права были нарушены, например на доступ к чистой воде, может написать личное заявление в прокуратуру, это законное право любого человека», — цитирует депутат заместителя природоохранного прокурора Якутии Саввы Степанова.

Тумусов уверен, что это не просто можно, а нужно сделать ради того, чтобы сохранить в будущем экологическую безопасность.

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«Чем больше будет обращений, тем проще будет прокурору: вполне возможно, что речь будет идти о коллективном иске. Ну, а после него бизнес поймет, что проще вложиться в безопасность производства, чем потом выплачивать компенсации», — надеется депутат Госдумы.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа 2018 года из дамб дражных котлованов на Иреляхском месторождении АЛРОСА через верх полилась вода. ЧП на месяц оставило жителей четырёх районов Якутии без питьевой воды. Авария на дамбах АЛРОСА расценивается следственными органами как преступление в сфере экологии. По мнению прокуратуры, размыва дамб на Иреляхском месторождения АЛРОСА можно было избежать. Водоёмы могли не пострадать, если бы в алмазодобывающей компании при их эксплуатации соблюдались требования безопасности и за их состоянием, кроме самой АЛРОСА, как следует следили бы контролирующие органы.

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Ущерб, нанесённый рекам Якутии в результате ЧП на дамбах АЛРОСА, оценён более чем в 27 млрд рублей. В Росприроднадзоре республики предполагают, что взыскивать его с компании придётся через суд.

Напомним также, что спустя почти два месяца, 12 ноября, жители села Сунтар пожаловались, что вода в реке Вилюй снова загрязнена. Министерство экологии тогда анонсировало проведение проверки, результаты которой стали известны сейчас.

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