Выплаты АЛРОСА за ущерб рекам направят на обеспечение якутян чистой водой

Якутск, , 06:27 — REGNUM Руководство Якутии ждёт выплат от компании АЛРОСА за ущерб, нанесённый республиканским рекам. Полученные от алмазодобытчика средства будут направлены в муниципальные бюджеты и потрачены на создание системы обеспечения жителей Вилюйских и Мирнинского районов чистой водой, заявил глава региона Айсен Николаев. Эта тема обсуждалась на совещании по вопросам экологической обстановки на водных объектах Вилюйской группы районов, в котором принимали участие в том числе представители АЛРОСА, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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«Сейчас расчёты предварительные, суммы разнятся в порядках, но я уверен, что мы достигнем консенсуса с АЛРОСА по этому вопросу, — заявил Айсен Николаев. — По выявлению окончательной суммы ущерба, Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства и федеральные контролирующие органы в соответствующем порядке обратятся в арбитражный суд, АЛРОСА сможет оспорить эту сумму или согласиться с ней. В любом случае выплаты в муниципальные бюджеты от компании будут, и их нужно будет направить в первую очередь на создание системы обеспечения жителей Вилюйских и Мирнинского районов чистой водой».

Президент АЛРОСА Сергей Иванов уведомил, что компания не отказывается от возмещения ущерба, несмотря на то, что к ЧП на дамбах Иреляхского месторождения привела природная аномалия.

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Представители министерства экологии республики заверили, что по итогам анализа воды в первой декаде октября содержание в ней взвесей и ионов металлов соответствует фоновым показателям.

Как сообщало ИА REGNUM, работа по оценке ущерба, который алмазодобывающая компания АЛРОСА нанесла трём рекам Якутии из-за прорыва дамб на Иреляхском месторождении, уже завершается. Айсен Николаев ранее выразил уверенность, что она будет окончена результативно.

Напомним, жители четырёх районов Якутии на месяц остались без питьевой воды после размыва дамб алмазодобывающей компании на Иреляхском месторождении 19 августа 2018 года. После ЧП допустимые нормативы по взвесям в реках были превышены в сотни раз. Авария на дамбах АЛРОСА расценивается следственными органами как преступление в сфере экологии, возбуждено уголовное дело. Прокуратура Якутии пришла к выводу, что прорыва дамб можно было избежать, если бы в алмазодобывающей компании при их эксплуатации соблюдались требования безопасности и за их состоянием кроме самой АЛРОСА как следует следили бы контролирующие органы.

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