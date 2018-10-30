АЛРОСА придётся заплатить ущерб за загрязнение рек Якутии

Якутск, , 11:50 — REGNUM Работа по оценке ущерба, который алмазодобывающая компания АЛРОСА нанесла трём рекам Якутии из-за прорыва дамб на Иреляхском месторождении, уже завершается. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Уверен, что мы найдем правильный правовой выход из ситуации. На уровне правительства республики мы решили, что по окончании данных работ Минэкологии и надзорные органы обратятся в суд, чтобы точно определить сумму ущерба. Это самый приемлемый подход в решении проблемы», — цитирует Айсена Николаева телеканал «Якутия 24».

Готовность реагировать на решения, принятые в отношении компании по результатам проверок состояния реки Вилюй после аварии подтвердил президент АЛРОСА Сергей Иванов. Он признал, что, будучи недропользователем, алмазодобывающая компания должна нести ответственность за прорыв дамб и загрязнение рек, даже если причиной ЧП стали аномальные дожди.

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«Больше двух месяцев идут проверки, уже есть ряд решений и предписаний. Когда будет установлена сумма ущерба, мы будем реагировать на принятые решения», — сказал Иванов.

Как сообщало ИА REGNUM, Росприроднадзор Якутии пришёл к выводу, что к авариям на дамбах Иреляхского месторождения алмазов республики привело невыполнение АЛРОСА прописанных в лицензионных соглашениях правил пользования недрами. Надзорное ведомство приняло решение оштрафовать алмазодобытчика на 600 тыс. рублей.

Ранее компания пыталась оспорить решение Ростехнадзора Якутии о назначении ей штрафа за то, что компания, по мнению надзорного ведомства, не следила должным образом за состоянием Иреляхских дамб — потенциально опасного для окружающей среды объекта. В алмазодобывающей компании в ответ заявили, что месторождение «Иреляхская россыпь» отрабатывается компанией с применением дражного флота, и этот способ экологически безопасный, так как ведётся без применения химических материалов и реагентов. Ещё одним аргументом в свою защиту компания выдвигала тот факт, что дамбы не являются постоянным сооружением.

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Напомним, жители четырёх районов Якутии на месяц остались без питьевой воды после размыва дамб алмазодобывающей компании на Иреляхском месторождении, которое произошло 19 августа 2018 года. После ЧП допустимые нормативы по взвесям в реках были превышены в сотни раз. Авария на дамбах АЛРОСА расценивается следственными органами как преступление в сфере экологии. Ранее факт загрязнения АЛРОСА водоёмов Якутии стал поводом для возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников компании, допустивших ЧП. Прокуратура Якутии пришла к выводу, что прорыва дамб можно было избежать, если бы в алмазодобывающей компании при их эксплуатации соблюдались требования безопасности и за их состоянием кроме самой АЛРОСА как следует следили бы контролирующие органы.