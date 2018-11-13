Оппозиция Турции будет требовать обнародования записи убийства Хашогги

Анкара, , 15:56 — REGNUM Аудиозаписи убийства оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги должны быть прослушаны в парламенте Турции. Этого намерена потребовать основная оппозиционная Народно-республиканская партия Турции.

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«Мы внесём предложение с тем, чтобы аудиозаписи, зафиксировавшие убийство Хашогги, были прослушаны в нашем парламенте», — приводит РИА Новости заявление лидера партии Кемаля Кылычдароглу.

Как сообщало ИА REGNUM, саудовский журналист Джамаль Хашогги пропал 2 октября, после того как зашёл в здание генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. После этого никто его не видел. Позднее власти Турции заявили о наличии у них аудио‑ и видеозаписей, которые подтверждают, что Хашогии пытали, а затем убили прямо в здании дипмиссии сотрудники саудовской разведки.

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По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, эта запись была предоставлена всем, кто попросил, «так как турецкая сторона не пытается что-либо скрыть». Файл прослушали представители Саудовской Аравии, США, Франции, Канады, ФРГ и Великобритании.

Катарская телекомпания Al Jazeera опубликовала слова, которые якобы произнес Хашогги перед смертью. Журналист говорил об удушье и просил снять мешок с его головы.

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