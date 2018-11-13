Запись убийства Хашогги шокировала офицера саудовской разведки

Анкара, , 10:17 — REGNUM Аудиозапись расправы над журналистом Джамалем Хашогги повергла в шок сотрудника разведывательной службы Саудовской Аравии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает газета Hurriyet.

Глава Турции отметил, что запись предоставили всем, кто попросил, так как турецкая сторона не пытается что-либо скрыть. Файл прослушали представители Саудовской Аравии, США, Франции, Канады, ФРГ и Великобритании.

«Офицер саудовской разведки был шокирован тем, что услышал», — сказал Эрдоган.

Сотрудник разведслужбы королевства, по его словам, предположил, что убийца журналиста страдает зависимостью от тяжелого наркотика, иначе нельзя объяснить совершенные действия.

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Эрдоган добавил, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд пообещал приложить все усилия для раскрытия убийства Хашогги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Эрдоган заявил, что саудовским властям известны имена убийц Хашогги. Запись момента убийства, сообщал он, передана властям ряда стран.

Катарская телекомпания Al Jazeera опубликовала слова, которые якобы произнес Хашогги перед смертью. Журналист говорил об удушье и просил снять мешок с его головы.

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