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Саудовский МИД: Все виновные в гибели Хашогги понесут наказание

Политика

Саудовцы пытаются делать хорошую мину при плохой игре

Саудовский МИД: Все виновные в гибели Хашогги понесут наказание
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Джамаль Хашогги

Эр-Рияд, 20 октября 2018, 08:43 — REGNUM  Власти Саудовской Аравии обещают наказать по всей строгости своих законов всех тех, кто причастен к смерти журналиста Джамаля Хашогги во время его посещения саудовского генерального консульства в Стамбуле. Об этом сегодня, 20 октября, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел королевства.

В сообщении сказано, что саудиты примут все необходимые меры для того, чтобы раскрыть все обстоятельства дела Хашогги. Все те, кто как-то причастен к этому делу обязательно предстанут перед законом, уверяет МИД Саудовской Аравии.

Также саудовский МИД высоко оценил уровень взаимодействия и помощи Турции в расследовании пропажи Хашогги.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, генеральный прокурор Саудовской Аравии Саду аль-Муаджиб заявил, что Хашогги, который является не просто журналистом, но и представителем саудовской элиты, действительно был убит в здании консульства королевства в Стамбуле. При этом Хашогги погиб якобы в результатет ссоры с некими людьми, к которым он пришел в консульство. Что это за люди не уточняется.

Аль-Муаджиб также рассказал, что в рамках расследования дела Хашогги задержаны уже 18 саудовских подданных. Их имена не разглашаются.

Кроме того, отправлено в отставку практически всё руководство саудовской разведки. Король поручил наследному принцу Мухаммеду бен Сальману заняться реорганизацией структур разведки.

Стоит отметить, что уголовное право в Саудовской Аравии довольно жестокое, и в королевстве действует смертная казнь.

Читайте ранее в этом сюжете: Саудовцы признали, что журналист Хашогги был убит ими в Стамбуле

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Исчезновение журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле
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